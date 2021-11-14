TOKİ yeni projelerini duyurdu! Taksitler 436 TL'den başlıyor
Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni projelerinde başvuru süreci başlıyor. Kurayla satılacak projelerde taksitler 436 TL'den başlıyor. İşte il il TOKİ projeleri...
TOKİ her ay olduğu gibi bu ayda birçok projede başvuru sürecini başlatıyor. Taksit ödemelerinin 436 TL'den başladığı projelerin yanı sıra İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gelecek projeler için de ihaleye çıkılacak. İşte detaylar...
Proje: Afyon, Sandıklı
Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: 02 Aralık 2021
Fiyat: 191 bin 103 TL'den
Peşinat: 19 bin 110 TL'den
Taksit: 955 TL'den başlıyor
Proje: Ankara Yenimahalle
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: 03 Aralık 2021
Fiyat: 211.121 TL'den
Peşinat: 25.334 TL'den
Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor
Proje: Ankara Yenimahalle
Konut Tipleri: 2+1
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Başvuru Bedeli: 1.000 TL
Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021
Kura Tarihi: 03 Aralık 2021
Fiyat: 211.121 TL'den
Peşinat: 25.334 TL'den
Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor