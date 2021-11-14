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  4. TOKİ yeni projelerini duyurdu! Taksitler 436 TL'den başlıyor

TOKİ yeni projelerini duyurdu! Taksitler 436 TL'den başlıyor

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'nin yeni projelerinde başvuru süreci başlıyor. Kurayla satılacak projelerde taksitler 436 TL'den başlıyor. İşte il il TOKİ projeleri...

TOKİ her ay olduğu gibi bu ayda birçok projede başvuru sürecini başlatıyor. Taksit ödemelerinin 436 TL'den başladığı projelerin yanı sıra İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gelecek projeler için de ihaleye çıkılacak. İşte detaylar...

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Proje: Afyon, Sandıklı

Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL - 2000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 02 Aralık 2021

Fiyat: 191 bin 103 TL'den

Peşinat: 19 bin 110 TL'den

Taksit: 955 TL'den başlıyor

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Proje: Ankara Yenimahalle

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 03 Aralık 2021

Fiyat: 211.121 TL'den

Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

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Proje: Ankara Yenimahalle

Konut Tipleri: 2+1

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 26 Kasım 2021

Kura Tarihi: 03 Aralık 2021

Fiyat: 211.121 TL'den

Peşinat: 25.334 TL'den

Taksit: 1.032,15 TL'den başlıyor

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