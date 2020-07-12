TOKİ'den 359 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı
TOKİ projelerine her geçen gün yenisini ekleyerek konut sahibi yapıyor. Proje çıktığı bölgede önce başvuruları toplayan TOKİ ardından kura çekilişi ile konut sahiplerini belirleyip ödeme süresini de konut sahibine göre ayarlıyor. Birbirinden farklı illerde 14 projenin de başvuru süreci devam ederken taksitler 359 TL'den başlıyor. İşte o projeler...
TOKİ projelerine her geçen gün yenisini ekleyerek konut sahibi yapıyor. Proje çıktığı bölgede önce başvuruları toplayan TOKİ ardından kura çekilişi ile konut sahiplerini belirleyip ödeme süresini de konut sahibine göre ayarlıyor. Birbirinden farklı illerde 14 projenin de başvuru süreci devam ederken taksitler 359 TL'den başlıyor. İşte o projeler...
RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesindeki 759 konut ve işyerinden 2'sinin satışı devam ediyor. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek işyerlerinin başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında banka şubelerinden kabul edilecek. Projede işyerlerinin metrekareleri 500 metrekareden başlıyor ve fiyatları ise 2 milyon 76 bin 700 TL'den başlangıç gösteriyor.
MALATYA YEŞİLYURT HOCA AHMET YESEVİ Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde yer alan 1. etap kentsel dönüşüm projesindeki 383 konut, 6 dükkan kapsamında üretilecek 350 adet konut satışa sunulacak. Başvuru sürecinin 20 Temmuz'da biteceği duyurulurken, başvuru bedeli olarak 2 bin TL belirlendi.