TOKİ'den 359 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

TOKİ projelerine her geçen gün yenisini ekleyerek konut sahibi yapıyor. Proje çıktığı bölgede önce başvuruları toplayan TOKİ ardından kura çekilişi ile konut sahiplerini belirleyip ödeme süresini de konut sahibine göre ayarlıyor. Birbirinden farklı illerde 14 projenin de başvuru süreci devam ederken taksitler 359 TL'den başlıyor. İşte o projeler...