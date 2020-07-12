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  3. 12 Temmuz 2020 23:56

TOKİ'den 359 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

TOKİ projelerine her geçen gün yenisini ekleyerek konut sahibi yapıyor. Proje çıktığı bölgede önce başvuruları toplayan TOKİ ardından kura çekilişi ile konut sahiplerini belirleyip ödeme süresini de konut sahibine göre ayarlıyor. Birbirinden farklı illerde 14 projenin de başvuru süreci devam ederken taksitler 359 TL'den başlıyor. İşte o projeler...

TOKİ'den 359 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

TOKİ projelerine her geçen gün yenisini ekleyerek konut sahibi yapıyor. Proje çıktığı bölgede önce başvuruları toplayan TOKİ ardından kura çekilişi ile konut sahiplerini belirleyip ödeme süresini de konut sahibine göre ayarlıyor. Birbirinden farklı illerde 14 projenin de başvuru süreci devam ederken taksitler 359 TL'den başlıyor. İşte o projeler...

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TOKİ'den 359 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesindeki 759 konut ve işyerinden 2'sinin satışı devam ediyor. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek işyerlerinin başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında banka şubelerinden kabul edilecek. Projede işyerlerinin metrekareleri 500 metrekareden başlıyor ve fiyatları ise 2 milyon 76 bin 700 TL'den başlangıç gösteriyor.

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TOKİ'den 359 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

MALATYA YEŞİLYURT HOCA AHMET YESEVİ Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde yer alan 1. etap kentsel dönüşüm projesindeki 383 konut, 6 dükkan kapsamında üretilecek 350 adet konut satışa sunulacak. Başvuru sürecinin 20 Temmuz'da biteceği duyurulurken, başvuru bedeli olarak 2 bin TL belirlendi.

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TOKİ'den 359 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

1+1, 2+1, 3+1 konut tiplerinin yer aldığı projede fiyatlar 164 bin 209 TL'den taksitler ise 752 TL'den başlıyor. Kuralar ise 25 Temmuz tarihinde çekilecek.

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