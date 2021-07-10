TOKİ'den ayda 667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün

TOKİ açık satış yöntemi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilmesi için öncelikle T.C. vatandaşı olması şartı öne sürülerek, Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.