TOKİ'den ayda 667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün
TOKİ tarafından düşük gelirli aileleri yakından ilgilendiren müjdeli açıklama geldi. 667 TL taksitle ev sahibi olmak mümkün. Geliri 6.500 TL'nin altında olanlar başvurabilir.
TOKİ açık satış yöntemi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilmesi için öncelikle T.C. vatandaşı olması şartı öne sürülerek, Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.
Aynı zamanda başvuru yapacak kişinin, eşinin ve çocuklarının daha önce TOKİ'den yararlanmamış olması gerekiyor. Öte yandan yine kişinin kendisi ve ailesinin adına tapuda kayıtlı kat, mülkiyet, müstakil konutunun bulunmaması şartı aranıyor.
Başvuru yapacak kişide 25 yaş şartı aranırken, bu şarttan yalnızca eşi vefat etmiş olan çocuklu kadınlar muaf tutulacak.
AYLIK GELİR LİMİTİ BELİRLENDİ
Diğer bir şart ise hane içinde yaşayan kişilerin toplam gelirinin en fazla net 6.500.00 TL olması ve bunun içinde kişinin ve ailesinin aldıkları ekstra yardım ve maaşlarda dahil olmalıdır.