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  3. 15 Ekim 2020 10:35

TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut satışı! 131 bin liradan başlıyor

TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için konut satışına devam ediyor. Uygun fiyatlarla satışa çıkarılan konutlar taksitle de alınabiliyor.

TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut satışı! 131 bin liradan başlıyor

TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 131 bin 603 liraya satılan konutların en pahalısı 260 bin 807 lira oldu.

İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller ve fiyatlar

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TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut satışı! 131 bin liradan başlıyor

Amasya Hamamözü

131 bin 603 lira

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TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut satışı! 131 bin liradan başlıyor

Ankara Mamak

260 bin 807 lira

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TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut satışı! 131 bin liradan başlıyor

Denizli Çardak

157 bin 466 lira

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