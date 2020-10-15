TOKİ'den çekilişsiz kurasız konut satışı! 131 bin liradan başlıyor

TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Ülkenin çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 131 bin 603 liraya satılan konutların en pahalısı 260 bin 807 lira oldu.



İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller ve fiyatlar