TOKİ'den ev ve iş yerin sahiplerine müjde! Yüzde 22 indirim fırsatını kaçırmayın: İşte şartlar...
TOKİ her yıl yaptığı indirim kampanyasını tekrarladı. Borcunu erken ödeyen ev ve iş yeri sahiplerine yüzde 22 indirim fırsatı. TOKİ indiriminden yararlanma şartları neler? İşte tüm detaylar...
TOKİ, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart’ta başlayacak
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan’a kadar başvuru yapabilecek. Borcunu kapatıp, tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. İşte TOKİ kampanyasının detayları...
ESNEK ÖDEME İLE YÜZDE 22 İNDİRİM
Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.