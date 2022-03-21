TOKİ'den ev ve iş yerin sahiplerine müjde! Yüzde 22 indirim fırsatını kaçırmayın: İşte şartlar...

TOKİ, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart’ta başlayacak