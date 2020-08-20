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  3. 20 Ağustos 2020 15:05

TOKİ'den kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

TOKİ'den kurasız kira öder gibi taksitle ev sahibi olma müjdesi geldi. 2020 ev kampanyasını duyuran TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, uygun fiyattan 9 ilde toplam 400 konutun satışa çıkarıldığını açıkladı.

TOKİ'den kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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TOKİ'den kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Alıcılar, açık satışın başladığı günde yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

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TOKİ'den kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.

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TOKİ'den kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.

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