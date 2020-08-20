TOKİ'den kurasız kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.