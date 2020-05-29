TOKİ'nin 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde temeller atılmaya başlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde temeller atılmaya başlanıyor.
29 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen kuraların çekimine 28 Nisan'da tekrar başlayan TOKİ, son kura çekimini de 29 Temmuz'da tamamlayacak.
901 BİN 366 KONUTA ULAŞTIK TOKİ Başkanı Ömer Bulut, son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştıklarını bunun yaklaşık 3,5 milyon vatandaşın TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelik konutlarda oturması olduğunu söyledi.
81 ili kapsayan 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Ömer Bulut, ayrıca 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını belirtti.