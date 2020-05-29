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  3. 29 Mayıs 2020 12:10

TOKİ'nin 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde temeller atılmaya başlanıyor.

TOKİ'nin 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde temeller atılmaya başlanıyor.

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TOKİ'nin 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

29 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen kuraların çekimine 28 Nisan'da tekrar başlayan TOKİ, son kura çekimini de 29 Temmuz'da tamamlayacak.

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TOKİ'nin 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

901 BİN 366 KONUTA ULAŞTIK TOKİ Başkanı Ömer Bulut, son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştıklarını bunun yaklaşık 3,5 milyon vatandaşın TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelik konutlarda oturması olduğunu söyledi.

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TOKİ'nin 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

81 ili kapsayan 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Ömer Bulut, ayrıca 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını belirtti.

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