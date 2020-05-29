TOKİ'nin 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

81 ili kapsayan 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Ömer Bulut, ayrıca 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını belirtti.