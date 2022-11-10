TOKİ'nin iş yerleri görücüye çıktı! 28 ilde satışa sunulacak

‘ÖDEME İMKANI GÜZEL’

İlçenin turizmle beraber geliştiğini ve iş yerlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Zeynep Yıldırım ise, “Çaykara küçük ve şirin bir ilçe. Son zamanlarda Uzungöl ile birlikte turizme açıldı. Gelişmekte olan bir ilçe burası. Böyle bir ihtiyaç vardı. Yaz sezonunda çok fazla rağbet görüyor. Fazla turist alıyoruz. Eskiden konut sıkıntısı vardı. Bu sorun TOKİ tarafından çözüldü. Şimdi de dükkanlar var. Onlar da açık arttırmayla satılacak. Satışa sunulacak olan dükkanları gezdik. Güzel dükkanlar. Ödeme imkanları da güzel. Çaykara’nın gelişimine büyük katkı sunacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. (DHA)