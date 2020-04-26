Tolga Karel: TIR'ımla 12 ceset taşıdım
2017 yılında oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınan Tolga Karel, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları zor günleri anlattı.
Amerikalı Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'deki corona virüs sürecinde yaşadığı zor günleri Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına anlattı.
BİR RÖNTGEN İÇİN 3.5 BİN DOLAR İSTEDİLER
Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye... Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki "Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem"
TIR'DA YAŞIYORUM
Ailemi korumak için bir aydır TIR'da yaşıyorum. Çünkü dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz.
-İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar.