Tonlarca çöpü sahile dökerken suçüstü yakalandılar

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatıyla, Karaduvar Mahallesi Şehit Natık Karadeniz Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan resmi başvuru üzerine polis çalışma yaptı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle polis insan ve çevre sağlığı için büyük tehdit oluşturan tonlarca tekstil atığını sahile döken kamyon ile bağlı olduğu firmayı tespit etti. Şüphelilerde hakkında hem adli hem de her türlü idari işlemin yapılacağı bildirildi. Öte yandan kamyonun sahile gelmesi ve tekstil ürünlerini dökme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.