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Tonlarca havyan pisliği sahile vurdu

Kocaeli'de tonlarca hayvan dışkısı sahil şeridine vurdu, kokuyu alan vatandaşlar ise sahili terk etti. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışması başlattı.

Tonlarca havyan pisliği sahile vurdu - Resim: 1

Gölcük ve Başiskele ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliklerinden dereye bırakıldığı tahmin edilen tonlarca hayvan pisliği, müsilaj sebebiyle günlerce can çekişen Marmara Denizine indi. 

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Tonlarca havyan pisliği sahile vurdu - Resim: 2

Sabah saatlerinde Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı Sahili’ne gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan dışkısı olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran tonlarca hayvan dışkısını sahilden çıkarmak için çalışma başlattı. İş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu. Ekiplerin sahildeki çalışmaları sürüyor.

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Tonlarca havyan pisliği sahile vurdu - Resim: 3

Hayvan pisliğinin, Başiskele ve Gölcük ilçesindeki hayvan çiftliklerinden Kavaklı Sahili'ne akan Beyoğlu Deresi’ne bırakıldığı, dereden de sahile vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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Tonlarca havyan pisliği sahile vurdu - Resim: 4

"Tonlarca hayvan pisliği var"
Sahile balık tutmaya geldiğini söyleyen Muhammet Özel, "Dereye hayvan pisliği dökülmüş. Ağır bir tezek kokusu var. Belediyede yoğun bir çalışma içerisinde, inşallah kısa sürede temizlenir. Sahilde tonlarca hayvan pisliği olduğu tahmin ediliyor" dedi.

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