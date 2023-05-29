Topkapı Sarayı ayağınıza geldi: ''Mukaddes Emanetler'' FPV drone ile görüntülendi
İstanbul'un en önemli tarihi mekanlarından Topkapı Sarayı ve ''Mukaddes Emanetler'' FPV drone ile görüntülendi.
Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli saraylarından biri olan İstanbul'un simgelerinden Topkapı Sarayı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından Osmanlı'ya geçen "Mukaddes Emanetler" ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl resmi ikametgahı ve idare merkezi olarak kullandığı Topkapı Sarayı FPV drone ile görüntülendi.
Topkapı Sarayı hakkında
Topkapı Sarayı, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli saraylarından biri olan tarihi bir yapıdır. Saray, 15. yüzyılın ortalarında Sultan II. Mehmed tarafından inşa edilmiştir.
Topkapı Sarayı, uzun yıllar boyunca Osmanlı padişahlarının ikametgahı ve yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. İmparatorluk döneminde, saray önemli devlet işlerinin yürütüldüğü ve toplantıların yapıldığı bir merkez olmuştur. Sarayda ayrıca, padişahların harem bölümü, eşyalarının ve hazinelerinin saklandığı odalar, mescitler, saray görevlilerinin konutları, bahçeler ve avlular bulunmaktadır.