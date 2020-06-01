Topkapı Sarayı, uzun bir aranın ardından ziyaretçilere açıldı

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, ilk noktadan itibaren güvenlik tedbirleri aldıklarını söyledi. Çapoğlu, "Ziyaretçileri ve çalışan personellerimizi koruma adına 3 temel kural çok önemli. Bunlar, maske kullanılması, dezenfektan kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi. Ziyaretçilerimiz güvenlik noktasında bilgilendiriliyor." dedi.



