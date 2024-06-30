Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı
Topkapı Sarayı tarihinde ilk kez gece ziyaretlerine açıldı. Topkapı Sarayı'na gelecek ziyaretçiler, iki grup halinde saray içerisinde gezme imkanı bulacak.
Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı müzesi tarihinde ilk defa gece ziyaretlerine kapılarını açtı. Gece ziyaretleri, bu gece saat 21.00 ile 23.00 aralarında başladı. Ziyarete geleceklerin iki grup halinde müzeyi gezecekleri bildirildi.
Ziyaretçiler, gezi sırasında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi'ni görebilecek.
Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkâr Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.
MUKADDES EMANETLER DAİRESİ VE HAZİNESİ DE AÇIK OLACAK
Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de ziyaretçilere açık olacak. Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi eserler ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Topkapı Sarayı'nın 'Köşkler Bahçesi' olarak adlandırılan son avluda şehir manzarası ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.