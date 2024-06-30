Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı

MUKADDES EMANETLER DAİRESİ VE HAZİNESİ DE AÇIK OLACAK

Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de ziyaretçilere açık olacak. Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi eserler ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Topkapı Sarayı'nın 'Köşkler Bahçesi' olarak adlandırılan son avluda şehir manzarası ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.