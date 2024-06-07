Topkapı Sarayı'nın Cariyeler Hamamı ilk kez kapılarını açtı

Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, restorasyonu devam eden alanlar olduğunu belirterek, ‘’Topkapı Sarayı’nın restorasyonlarını tamamlanan bölümlerini hızlı bir şekilde ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda haremde özellikle Cariyeler Taşlığı olarak bilinen kısımda kadın efendiler dairelerinin cariyeler koğuşunun ve cariyeler hamamının olduğu bölümde restorasyonlarımız devam etmektedir. Cariyeler hamamının restorasyonlarını tamamladık ve buranın da bazı hamam eserlerini hamamda kullanılan eserleri orada sergileyerek, yaklaşık 120 eseri de içerisinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Aynı şekilde yine Mabeyn Yolu olarak ve devamı olan Altınyol’da da Kuşhane Mutfağı tefrişini tamamladık" dedi.