Topkapı Sarayı'nın Cariyeler Hamamı ilk kez kapılarını açtı
Topkapı Sarayı’ında restorasyonu tamamlanan ve Harem kısmında bulunan Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yerli ve yabancı turistler için ilk kez ziyarete açıldı. İşte Topkapı Sarayı'nın sırrı Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı
Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde bulunan Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk defa ziyarete açıldı.
Ziyarete açılan yeni alanlarda, Milli Saraylar Koleksiyonlarında yer alan nesneler ve silikon heykeller kullanılarak canlandırmalar yapıldı. Ziyarete ilk defa açılan bu alanlarda ayrıca, 120 eser sergilendi.
Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, restorasyonu devam eden alanlar olduğunu belirterek, ‘’Topkapı Sarayı’nın restorasyonlarını tamamlanan bölümlerini hızlı bir şekilde ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda haremde özellikle Cariyeler Taşlığı olarak bilinen kısımda kadın efendiler dairelerinin cariyeler koğuşunun ve cariyeler hamamının olduğu bölümde restorasyonlarımız devam etmektedir. Cariyeler hamamının restorasyonlarını tamamladık ve buranın da bazı hamam eserlerini hamamda kullanılan eserleri orada sergileyerek, yaklaşık 120 eseri de içerisinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Aynı şekilde yine Mabeyn Yolu olarak ve devamı olan Altınyol’da da Kuşhane Mutfağı tefrişini tamamladık" dedi.