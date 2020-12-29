Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...
WOW ismini verdiği projenin hayali olduğunu söyleyen dekoratör, 56 metre karelik alanı son haline getirebilmek için beş ay boyunca 7 gün çalıştı.
WOW ismini verdiği projenin hayali olduğunu söyleyen dekoratör, 56 metre karelik alanı son haline getirebilmek için beş ay boyunca 7 gün çalıştı.
22 Ekim 2016 yılında çalışmaya başladığını söyleyen Steshak, 22 Mart 2017'de hayal ettiği zemine kavuştu.
Rüzgardan düşen, kırılan dalları ve kesilmiş ve budanmış ağaçları toplayan dekoratör 40 adet oduna sahip oldu.