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  3. 29 Aralık 2020 10:51

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

WOW ismini verdiği projenin hayali olduğunu söyleyen dekoratör, 56 metre karelik alanı son haline getirebilmek için beş ay boyunca 7 gün çalıştı.

Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

WOW ismini verdiği projenin hayali olduğunu söyleyen dekoratör, 56 metre karelik alanı son haline getirebilmek için beş ay boyunca 7 gün çalıştı.

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Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

22 Ekim 2016 yılında çalışmaya başladığını söyleyen Steshak, 22 Mart 2017'de hayal ettiği zemine kavuştu.

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Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Rüzgardan düşen, kırılan dalları ve kesilmiş ve budanmış ağaçları toplayan dekoratör 40 adet oduna sahip oldu.

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Topladığı tahtalardan öyle bir şey yaptı ki...

Ardından onları keserek tahta formuna getirdi.

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