Toplu taşımada yasaksız ilk gün! Maskeye veda etmeyenler de var

"İSTEYEN MASKE TAKABİLİR"

Toplu taşımada maske takılmasının kalkmasının doğru olduğunu söyleyen Latif Mavzer "Uygulamayı doğru buluyorum. Zaten birçok kişi uymuyordu. Biz de takan insanlar olduğu için onlara saygısızlık olmasın diye takmaya devam ediyorduk. Birileri çıkıp bağırmasın diye takıyorduk. Şu anda takmayı bıraktık. Yasak olmadığı için daha rahat yolculuk yapacağız. İsteyen maske takabilir. En azından sen niye maske takmıyorsun diye kavga çıkmayacak. Bunun niçin çok doğru bir karar oldu" dedi.