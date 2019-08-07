Toplu tecavüz davasında yeni gelişme !
İsrailli 12 kişinin tecavüzüne uğradığını öne süren İngiliz kadın, Kıbrıs Rum polisi ile ilgili çok önemli bir iddiada bulundu. Polis elindeki bulguları genç kızın önüne koydu. Bunun üzerine genç kadın, gençlerin tecavüzüne uğramadığını, kendi isteği ile birlikte olduğunu itiraf etmişti.
19 yaşındaki İngiliz turist, Güney Kıbrıs Rum kesiminde bir eğlence merkezinde 12 İsrailli erkeğin tecavüzüne uğradığını iddia ederek polise suç duyurusunda bulunmuştu.
Ola şöyle gelişmişti: İddiaya göre, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla 12 kişilik İsrailli genç grubu, Ayia Napa’ya gelmiş ve bir mekanda eğlenirken, İngiliz turist kızla tanışmıştı.
Turist kadın ile 12 genç bir otele geçti. Otelde gençlerle birlikte olan genç kadın, polise giderek, ’toplu tecavüze uğradım’ diyerek şikayette bulunmuştu.