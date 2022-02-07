Toplu tecavüz ölümle bitti! Evinde ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
İngiltere'de cinayet nedeniyle girdiği hapishaneden kısa bir süre önce tahliye olan genç kadın evinde ölü olarak bulundu. Otopsi raporunda genç kadının 3 kişinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı.
İngiltere’nin Manchester kentinde ikamet eden ve geçtiğimiz haftalarda cinayet nedeniyle girdiği hapishaneden çıkan 36 yaşındaki Charissa Brown, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
1 / 9
Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadında tecavüz bulgularına rastlandı.
2 / 9
Kadının hayatını kaybettiği bölgede araştırma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarından evden 3 kişinin çıktığı yönünde bilgi aldı.
3 / 9
Ekipler şimdi her yerde 3 kişiyi arıyor.
4 / 9