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  4. Toplu tecavüz ölümle bitti! Evinde ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı

Toplu tecavüz ölümle bitti! Evinde ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı

İngiltere'de cinayet nedeniyle girdiği hapishaneden kısa bir süre önce tahliye olan genç kadın evinde ölü olarak bulundu. Otopsi raporunda genç kadının 3 kişinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı.

Toplu tecavüz ölümle bitti! Evinde ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı - Resim: 1

İngiltere’nin Manchester kentinde ikamet eden ve geçtiğimiz haftalarda cinayet nedeniyle girdiği hapishaneden çıkan 36 yaşındaki Charissa Brown, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Toplu tecavüz ölümle bitti! Evinde ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı - Resim: 2

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadında tecavüz bulgularına rastlandı.

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Toplu tecavüz ölümle bitti! Evinde ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı - Resim: 3

Kadının hayatını kaybettiği bölgede araştırma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarından evden 3 kişinin çıktığı yönünde bilgi aldı.

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Toplu tecavüz ölümle bitti! Evinde ölü olarak bulunan kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı - Resim: 4

Ekipler şimdi her yerde 3 kişiyi arıyor.

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