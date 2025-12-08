Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı
Hatay'da dayısı tarafından dövülerek baraj kıyısında ölüme terk edildiği iddia edilen Suriyeli 10 yaşındaki çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olaya ilişkin tutuklanan dayı M.E. (30), ifadesinde suçlamaları reddederek ''Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim'' dedi.
Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Suriyeli A.A., 5 Aralık'ta eğitim gördüğü Mehmet Belkız Büyükvelioğlu İlkokulu'ndan geri dönmedi.
3'üncü sınıf öğrencisi A.A.’dan haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, A.'nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. E., yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü.
Ekipler, çalışmalarını Reyhanlı Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı. Gece gündüz aramalarını sürdüren ekipler, dün saat 14.30 sıralarında A. A.’yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu. Hemen taşlar temizlenip, toprak altından yaralı halde çıkartılan A.A.’nın dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.