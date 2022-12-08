Toprağın altından cephane çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, A.E.'ye ait evde silah olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda eğitimli köpek ile arama yapan ekipler, evin bahçesinde dedektör ile arama yaparak, kazı yaptı.