Topraktaki altının hasadı başladı: 1 dönümden 2.5 milyon TL kazanç sağlanıyor

"Neden topraktaki altın diyoruz çünkü geliri yüksektir"

Salep üreticisi Murat Kayacı, "Bu sene soğuklardan dolayı geç hasat yapıyoruz. Geçen senelerde Nisan'ın son haftalarında başlamıştık. Bu sene 8 Mayıs'ı buldu. Şu an bu bölgede 150 bin adet salebimiz var. Kavak salebi tercih edilmesinin sebebi dağlık bir bölge olduğu için glikoman oranı çok yüksektir. Kavak'ta ekili arazi çok olmadığı için boş bırakılan arazileri çoğu saleptir. Kilosu şu anda 2 bin 500 ile 3 bin TL arasında değişiyor. Neden ‘topraktaki altın’ diyoruz çünkü geliri yüksektir. Burada 1 dönümlük arazide 150 bin adet salep var. 1 ton salep var. O da 2 buçuk milyon TL para yapıyor" dedi.