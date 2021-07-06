Tosuncuk ''bodrum katı'' evinden sonra kaçak villası da ortaya çıktı

Aydınlar'da ‘Tosuncuk’ ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın’ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi. Aydın’ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, gazetecilere açıklama yapmadı. Ayrıca 'Çiftlik Bank' mağdurlarının, muhtar Aydın’ı arayarak, tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.