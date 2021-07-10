''Tosuncuk'' Mehmet Aydın'ın 10 odalı sarayı ortaya çıktı
2 yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Mehmet Aydın, 2018 yılında Türkiye'den Uruguay'a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti. Tosuncuk'un bir zamanlar yaşadağı evin içi görüntülendi.
2 yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Mehmet Aydın, 2018 yılında Türkiye'den Uruguay'a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti. Tosuncuk'un bir zamanlar yaşadağı evin içi görüntülendi.
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Uruguay'ın en lüks yerlerinden biri olan San Jose'deki Marina de Santa Lucia bölgesindeki ev bin 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde bulunuyor.
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500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo bulunurken evin içerisinde kumar bölümü de var.
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Bir barı andıran salonun yanı sıra, şarap mahzeninin de bulunduğu evde, ikisi bahçede olmak üzere üç barbekü alanı yer alıyor.
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