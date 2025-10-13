Toz bulutu bir şehri esir aldı! Göz gözü görmedi

Toz bulutunun ilçede etkili olduğunu belirten Serdar Halat, "Sabah başlayan rüzgar akşam saatlerinde toz bulutuna dönüştü. Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Bu durum 2 senedir her ay yaşanıyor. Artık kış yaklaştı, bu durumlar sürecek gibi. Malum sabah saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar da yağmıştı. Artık kışın da bu durum sürekli yaşanacaktır" dedi.