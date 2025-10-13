Toz bulutu bir şehri esir aldı! Göz gözü görmedi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oluşan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarla birlikte etkisini artıran toz bulutu, Cilo Dağları'nı kapladı
Kaynak: İHA
Sabah saatlerinde başlayan rüzgar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
1 / 7
Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cilo Dağları'nı kaplarken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
2 / 7
Toz bulutunun ilçede etkili olduğunu belirten Serdar Halat, "Sabah başlayan rüzgar akşam saatlerinde toz bulutuna dönüştü. Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Bu durum 2 senedir her ay yaşanıyor. Artık kış yaklaştı, bu durumlar sürecek gibi. Malum sabah saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar da yağmıştı. Artık kışın da bu durum sürekli yaşanacaktır" dedi.
3 / 7
4 / 7