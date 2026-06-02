Toz fırtınası taş üstünde taş bırakmadı: En az 4 ölü, 60 yaralı
Pakistan'ın Sindh ve Pencap eyaletlerinde etkili olan şiddetli toz fırtınası büyük yıkıma yol açtı. Biri çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı.
Felaketin merkez üssü konumundaki Sindh eyaletine bağlı Gorakh Tepesi bölgesinde fırtınanın şiddetiyle barakaların çatıları uçarken, bölgenin enerji altyapısını sağlayan güneş panelleri ağır hasar aldı. Ghotki Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, can kayıplarının ağırlıklı olarak şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, çöken duvarlar ve savrulan dev güneş panelleri nedeniyle yaşandığı vurgulandı.
Fırtınanın yıkıcı etkisi, komşu Pencap eyaletinin Rajanpur bölgesinde de hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgarın ağaçları kökünden söktüğü, dev tabelaları uçurduğu bölgede elektrik hatları tamamen koptu. Elektrik şebekesinin çökmesiyle birlikte birçok yerleşim yeri karanlığa gömülürken, devrilen yüksek gerilim hatlarının yola düşmesi sonucu ülkenin kritik ulaşım arterlerinden olan M-5 otoyolu trafiğe kapatıldı.
Fırtınanın vurduğu bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.