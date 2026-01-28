TPAO, Diyarbakır'da kaya petrolü üretimi başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılında yeni petrol keşifleriyle dikkat çeken bölgede Türkiye Petrolleri, yatay sondaj yöntemi ile kaya petrolü üretimine hazırlanıyor. Diyarbakır, doğal gaz üretimi yapılan kuyulara da ev sahipliği yapıyor. 3 farklı kuyudan çıkarılan gazla elektrik üretilirken, bu üretim bölgedeki 11 petrol kuyusunun elektrik ihtiyacını karşılıyor.