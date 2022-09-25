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  4. Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar

Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar

Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi'nde düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı.

Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar - Resim: 1

Birçok yayla sakini Eylül ayının son günlerinde yaşanan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.

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Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar - Resim: 2

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Trabzon'un Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü.

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Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar - Resim: 3

Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alan Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi.

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Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar - Resim: 4

Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü.

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