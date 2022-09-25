Trabzon, Rize ve Artvin'de kar yağışı! Bu manzarayla uyandılar
Hava sıcaklıklarının önceki akşamdan bu yana Doğu Karadeniz Bölgesi'nde düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı.
Birçok yayla sakini Eylül ayının son günlerinde yaşanan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.
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MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Trabzon'un Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü.
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Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alan Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi.
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Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü.
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