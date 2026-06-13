Trabzon Şehir Hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu!

8 Bin Kişilik Dev İstihdam Müjdesi

Hastanenin açılışı, bölgedeki istihdama da büyük bir ivme kazandıracak. Adil Karaismailoğlu'nun paylaştığı verilere göre, dev tesiste yaklaşık 8 bin personel görev yapacak. Bu devasa kadro için diğer kurumlardan yapılacak tayinlerin yanı sıra KPSS puanıyla ve İŞKUR üzerinden de yeni alımlar gerçekleştirilecek. Personel atamaları ve planlamaları şimdiden titizlikle koordine ediliyor.