Trabzon Şehir Hastanesi için geri sayım: Açılış tarihi belli oldu!
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilen 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin yıl sonunda açılacağını duyurdu. Toplam 8 bin personelin istihdam edileceği dev sağlık kompleksi, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik ile bölgenin sağlık üssü olacak.
Trabzon'da deniz dolgusu üzerine inşa edilen 900 yataklı dev Şehir Hastanesi projesinde sona yaklaşıldı. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 400 dönümlük arazi üzerine kurulan tam teşekküllü sağlık kompleksinin yıl sonuna doğru hizmete gireceğini açıkladı.
Deniz Üzerinde Yükselen Sağlık Üssü: 33 Ameliyathane, 300 Poliklinik
Trabzon Valisi Tahir Şahin ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal'ın da aralarında bulunduğu heyetle inşaat alanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, hastanenin Türkiye'nin en yeni teknolojileriyle donatıldığını vurguladı. Sadece Trabzon'un değil, tüm Karadeniz Bölgesi'nin sağlık kalitesini üst seviyelere taşıması beklenen projede; 33 modern ameliyathane ve 300 poliklinik yer alacak. Çevre düzenlemelerinin hız kazandığı projede, son teknik cihazların alımı da eş zamanlı olarak yürütülüyor.
8 Bin Kişilik Dev İstihdam Müjdesi
Hastanenin açılışı, bölgedeki istihdama da büyük bir ivme kazandıracak. Adil Karaismailoğlu'nun paylaştığı verilere göre, dev tesiste yaklaşık 8 bin personel görev yapacak. Bu devasa kadro için diğer kurumlardan yapılacak tayinlerin yanı sıra KPSS puanıyla ve İŞKUR üzerinden de yeni alımlar gerçekleştirilecek. Personel atamaları ve planlamaları şimdiden titizlikle koordine ediliyor.
"Hükümetimiz Türkiye'nin En Önemli Projelerini Trabzon'a Yapmakta Israrlı"
Cumhurbaşkanı'nın vizyonu doğrultusunda Trabzon'a Türkiye'nin en önemli projelerini kazandırmakta kararlı olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Hükümetimiz Trabzon’a çok önem ve değer veriyor. Şehrimize verilen bu değerin bize yüklediği sorumluluklar var, ekip olarak bunun üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.