Trabzon ve Rize'de heyelan!
Trabzon'un Maçka ilçesi Akmescit Mahallesi'nde sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Rize'de de Çamlıhemşin ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde eski taş ocağında heyelan meydana geldi.
Trabzon'un Maçka ilçesi Akmescit Mahallesi'nde sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı.
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Mahallede fındık bahçeleri ile mezar ve yollar zarar gördü.
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Tarla sahipleri, balçığa gömülen tarım arazilerini temizlemeye başladı.
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde eski taş ocağında heyelan meydana geldi.
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