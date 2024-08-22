Trabzon'da bıçaklı rehine krizi: Polis eve baskın yaptı
Trabzon'da işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası İ.B., ablası ile iki yeğenini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği evdeki 3 kişi kurtarıldı, şüpheli biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
Trabzon’da önceki gün akşam saatlerinde rehine krizi yaşandı.
Olay, Fatih Mahallesi’ndeki Dekor Sokak’ta meydana geldi.
Psikolojik sorunları olan ve şizofreni tedavisi sonrası bir süre önce hastaneden taburcu olan işitme ve konuşma engelli İ.B, ailesiyle oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki dairede ablası F.T. ile yeğenleri N.T. ve O.T’yi odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı.
Odadan çıkamayan çocukların durumu telefonla polise bildirmesi üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi.
Polis ekipleri, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar veren şüpheliyi, uzun süren müzakereler sonrası ikna edemeyince operasyon kararı kaldı.
Operasyon düzenleyen ekiplerin, daire kapısını kırarak girdiği evden kadın ve 2 çocuğu kurtarıldı.
Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şüpheli de tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.