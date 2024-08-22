Trabzon'da bıçaklı rehine krizi: Polis eve baskın yaptı

Psikolojik sorunları olan ve şizofreni tedavisi sonrası bir süre önce hastaneden taburcu olan işitme ve konuşma engelli İ.B, ailesiyle oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki dairede ablası F.T. ile yeğenleri N.T. ve O.T’yi odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı.

Odadan çıkamayan çocukların durumu telefonla polise bildirmesi üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi.