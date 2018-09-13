Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı
Trabzon'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusuna toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı.
800 bin metrekarelik alanda sürdürülen sosyal ve kültürel yaşam alanı dolgu inşaatında toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı.
Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, deniz kıyısında asılı kaldı. Sürücülerinin terk ettiği kamyonlar için olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dolguya gömülen kamyonları kurtarmak için çalışma başlattı. Deniz dolgu çalışmasına ise ara verildi.