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  3. 13 Eylül 2018 14:25

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Trabzon'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusuna toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı.

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

800 bin metrekarelik alanda sürdürülen sosyal ve kültürel yaşam alanı dolgu inşaatında toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı.

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Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, deniz kıyısında asılı kaldı. Sürücülerinin terk ettiği kamyonlar için olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Ekipler, dolguya gömülen kamyonları kurtarmak için çalışma başlattı. Deniz dolgu çalışmasına ise ara verildi.

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Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Trabzon'da süren sosyal ve kültürel yaşam alanı projesi, dolguda tarım toprağı kullanıldığı iddiaları ile tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar, dolguda tarım toprağı kullanılmasının zararlarına dikkat çekmiş, dolguda oluşturacağı risklere işaret etmişti.

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