Trabzon'da ''Drakula'' alarmı

İhracatçılara rekolte tepkisi

İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC), dünya ve Türkiye tahmini fındık rekoltesinin açıklanmasını da değerlendiren Kozoğlu “2016 yılında Trabzon’da Fındık tarımı ile alakalı bir toplantı yapıldı ve orada alınan bir karar var. Kararı da biz teklif ettik ve o zaman bakan olan Faruk beyde kabul etti. Bütün kurumları temsilen görevliler Tarım Bakanlığı ile beraber rekolte yapacak ama bunu kendi başlarına yapmaları doğru değil. Alınan kararA uymaları gerekiyordu. Türkiye fındığı Avrupa’da ya da ispanya da Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC) kongresinde açıklaması doğru değil. Bunun yanı sıra 175 bin ton stok fındık açıklamışlar bu abartılı bir rakam üreticinin elinde fındık var mı? Pazara fındık inmiyor ama acele bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada ki amaç piyasayı etkilemek. Eğer fındık olmazsa varsa vatandaşın elinde ki fındığı toparlayıp önümüzde ki sezona stok yapmak amaç bu fiyatları aşağı çekmek. Piyasadan fındığı toplayıp rekolte açıklandığı zaman, ihracat yapılacağı zaman düşük fiyatla alınan fındığı pahalı satmak” diye konuştu.