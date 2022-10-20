Trabzon'da fuhuş için bu mahalleyi mesken tuttular: Kurdukları sistem herkesi şoke etti

OTEL VE APARTLAR 90 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

2022 yılının son 10 ayında 204 kadın hakkında işlem yapılırken, bazı otel ve apartlar ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun verdiği kararla 90 gün süreyle kapatıldı. Cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kadınlarla ilgili de çalışmalarını sürdüren polis ekiplerince Kabahatler Kanunu 37. maddesi kapsamında kişi başı 277 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan kadınlar ve yer temin eden şahıslar hakkında fuhşa teşvik aracılık ve zorlama suçundan da tahkikat başlatılırken, yakalanan yabancı uyruklu kadınlar ise hastanedeki kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.