Trabzon'da heyelan anı kamerada
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı.
Trabzon’da son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Akçaabat-Düzköy karayolunun 8. kilometresinde bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.
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Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprakların meydana getirdiği heyelan kameraya yansıdı.
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Görüntülerde, heyelanın kaya ve toprak parçaları ile başladığı ve sonrasında kaya kütlesinin koparak yuvarlanması ile toz bulutunun oluştuğu görülüyor.
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Korku dolu anlara neden olan heyelanın ardından bölgede çalışma yapılacağı belirtildi.
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