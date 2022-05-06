  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Trabzon'da heyelan anı kamerada

Trabzon'da heyelan anı kamerada

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı.

Trabzon'da heyelan anı kamerada - Resim: 1

Trabzon’da son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Akçaabat-Düzköy karayolunun 8. kilometresinde bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. 

1 / 5
Trabzon'da heyelan anı kamerada - Resim: 2

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprakların meydana getirdiği heyelan kameraya yansıdı.

2 / 5
Trabzon'da heyelan anı kamerada - Resim: 3

Görüntülerde, heyelanın kaya ve toprak parçaları ile başladığı ve sonrasında kaya kütlesinin koparak yuvarlanması ile toz bulutunun oluştuğu görülüyor. 

3 / 5
Trabzon'da heyelan anı kamerada - Resim: 4

Korku dolu anlara neden olan heyelanın ardından bölgede çalışma yapılacağı belirtildi.

4 / 5