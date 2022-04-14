Trabzon'da heyelan yol kapattı

"BU YIL MAHSUL EKEMEYECEĞİZ"

Tarım arazileri çamur altında kalan Mehmet Köse, "Burada sürekli heyelan meydana geliyor. Heyelanın durma şansı yok. Kepçe temizlemeye çalışıyor ama temizledikçe toprak gelmeye devam ediyor. Fındık bahçelerimizle tarlalarımız çamur içinde kaldı. Bu yıl mahsul ekemeyeceğiz" dedi