Trabzon'da heyelan yol kapattı
Trabzon'un Arsin ilçesinde yağmur sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı.
Trabzon'da etkili olan yağmur sonrası Köseli Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
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Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı. Bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü heyelan sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı.
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Çalışmalar sırasında ise tekrar heyelan meydana geldi. Heyelan riskinin sürdüğü mahallede, Santa yönüne gidişlere izin verilmiyor.
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"BU YIL MAHSUL EKEMEYECEĞİZ"
Tarım arazileri çamur altında kalan Mehmet Köse, "Burada sürekli heyelan meydana geliyor. Heyelanın durma şansı yok. Kepçe temizlemeye çalışıyor ama temizledikçe toprak gelmeye devam ediyor. Fındık bahçelerimizle tarlalarımız çamur içinde kaldı. Bu yıl mahsul ekemeyeceğiz" dedi
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