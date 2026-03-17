Trabzon'da kış uykusundan erken uyanıp evlere giren ayılar, vatandaşlara hayatlarının şokunu yaşattı
Trabzon'da 1850 rakımlı Şarlı Obası Yaylası kış uykusundan erken uyanan ayıların hedefi oldu. Bir eve giren ayının, patileri kesilince acısını evdeki eşyalardan çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mutfak tezgahından dolaplara kadar her şeyi yerle bir eden ayının 30'a yakın eve zarar verdiği öğrenildi.
Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kış uykusundan erken uyanan ayılar, yiyecek arayışı için yerleşim yerlerine inmeye başladı. Trabzon’un Tonya ilçesi sınırlarında bulunan Şarlı Obası Yaylası, geçtiğimiz hafta sonu eşine az rastlanır bir yıkıma sahne oldu.
Beşikdağ Mahallesi sakinlerinden Semih Anıl Çetinkaya, kış boyunca kapalı tuttuğu yayla evini kontrol etmek için gittiğinde büyük bir şokla karşılaştı. Evin üst katındaki camın kırıldığını ve içeride yoğun kan izleri olduğunu fark eden Çetinkaya, bir ayının eve girdiğini ve ayaklarını cam kesikleriyle yaraladığını tespit etti.
Yaralanan ayının can havliyle evde ne varsa parçaladığı görüldü. Semih Anıl Çetinkaya, karşılaştığı manzarayı şu sözlerle anlattı:
"Ayı üst kattaki camdan içeri girmiş. Girerken patileri kesilmiş, yerlerde hep kan izleri var. Muhtemelen canı yandığı için hırsını evdeki eşyalardan çıkarmış. Mutfak tezgahını kırmış, lavaboları sökmüş, dolapları darmadağın etmiş. Ev adeta savaş alanına dönmüş."
Yıkımın sadece tek bir evle sınırlı kalmadığı, yayladaki 30 civarında evin ayılar tarafından zorlandığı ve çeşitli hasarlar aldığı öğrenildi. Yayla sakinleri, son yıllarda ayı popülasyonunun artması ve kış uykusu sürelerinin kısalması nedeniyle bu tür olayların sıklaştığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, kış uykusundan uyanan ayıların oldukça saldırgan ve aç olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Yayla evlerinde gıda maddesi bırakılmaması ve pencerelere demir parmaklık gibi önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.