Trabzon'da kış uykusundan erken uyanıp evlere giren ayılar, vatandaşlara hayatlarının şokunu yaşattı

Yıkımın sadece tek bir evle sınırlı kalmadığı, yayladaki 30 civarında evin ayılar tarafından zorlandığı ve çeşitli hasarlar aldığı öğrenildi. Yayla sakinleri, son yıllarda ayı popülasyonunun artması ve kış uykusu sürelerinin kısalması nedeniyle bu tür olayların sıklaştığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, kış uykusundan uyanan ayıların oldukça saldırgan ve aç olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Yayla evlerinde gıda maddesi bırakılmaması ve pencerelere demir parmaklık gibi önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.