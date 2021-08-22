Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak

Bıyık, hem hafta sonu hem de sabah saatleri olması nedeniyle uçağın taşınmasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade ederek, "Trabzon-Rize kara yolu 1,5 saat trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak Yomra ilçesinden bir süre trafik sağlandı. Uçağın taşınması bile başlı başına bir maliyet." diye konuştu.

Uçak restoranın, 2022 yılının ilk aylarında hizmete girmesinin planlandığına dikkati çeken Bıyık, şunları kaydetti: