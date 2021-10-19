Trabzon'da tehlikeli gerginlik! ''Bunlar terörist'' diye bağırınca ortalık karıştı
Trabzon'da yolda yürüyen bir kişi, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Darp edilen kişinin, kendisine saldıranların ''terörist'' olduğunu söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar şüphelileri linç etmek istedi. Olaya polis müdahale etti.
Olay, saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda meydana geldi. Kimliği açıklanmayan kişi, parkı çevreleyen kaldırımda yürürken yanına yaklaşan bir otomobilden inen 1’i kadın, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
Dövülen kişi bağırarak, saldırganların terörist olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine bölgede toplanan kalabalık, saldırganları linç etmek istedi. Polisin araya girmesiyle gerginlik önlendi. Gruptakiler, farklı polis araçlarına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.
Kavgada yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi ise alandaki polis noktasına götürüldü. Yapılan araştırmada saldırgan grubun terörle herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.