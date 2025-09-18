Trabzon'daki dev AVM'de büyük yangın: Dumanlar her yeri kapladı...

  1. Anasayfa
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde Deppo' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.15 sıralarında Darıca mahallesindeki ‘Deppo' isimli alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. 

Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

