Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Trabzon'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen 67 yıllık NATO üssü hazırlanacak özel bir proje ile turizme kazandırılacak. Proje bu özelliği ile de ilk olma özelliği taşıyacak.