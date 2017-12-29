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  3. 29 Aralık 2017 16:07

Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Trabzon'un Maçka ilçesindeki NATO üssü ilk kez görüntülendi.

Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Trabzon'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen 67 yıllık NATO üssü hazırlanacak özel bir proje ile turizme kazandırılacak. Proje bu özelliği ile de ilk olma özelliği taşıyacak.

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Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1950'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü, daha sonraları bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltıldı.

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Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Trabzon'da çoğu vatandaşın dahi bilmediği, 8 sene önce kaderine terk edilen NATO üssünü hazırlayacakları özel bir proje ile turizme kazandıracaklarını belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu 46,5 dönümlük arazinin bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Koray Koçhan, ilçedeki NATO üssünün Türk askerleri tarafından uzun yıllar kullanıldığını belirterek "Burası çok eski bir yer.

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Trabzon'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Bende yapılış tarihini tam bilmiyorum. Muhtemelen 1950'lerde yapılan bir NATO üssü. Boztepe'de Amerikan askerlerinin görev yaptığı NATO üssünün olduğu dönemde daha çok Türk askerlerinin görev yaptığı bir mühimmat deposu olarak kullanılmış" dedi.

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