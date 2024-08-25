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Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar

Trabzon'da lunaparkta elektrik kesilince duran dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar - Resim: 1

Karadeniz Sahil Yolu Yenimahalle mevkisindeki İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle aniden durdu. 

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Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar - Resim: 2

Dönme dolap kabinlerinde mahsur kalan 20 kişi panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar - Resim: 3

Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar, merdiven uzatılan dönme dolaptan indirildi.

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Trabzon'daki lunaparkta korku dolu anlar - Resim: 4

Aralarında çocukların da bulunduğu dönme dolaptakiler, mahsur kaldıkları anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. (DHA)

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