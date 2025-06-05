Trabzon'daki selin ardından korkunç görüntü: Yol ikiye yarıldı

Yılmaz "Durak kanalizasyonun üzerine kuruldu, buradan kanalizasyon geçiyordu. Kanalizasyon suyu taşıyamayınca gelen ağaç kütükleri kanalizasyonu tıkayınca patladı. Bizi burada sel alacaktı, herkes bir tarafa kaçtı. Araçlarımızı hemen kaldırıp başka yere aldık. Normalde burası Tonya durağı aracımız park halindeydi aracımızı hemen aldık. Araba burada kalsaydı sele kapılacak veya beton göçüğün ortasında kalacaktı" dedi.