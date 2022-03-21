Trabzon'dan ''fıkra'' gibi haber! Heyelan sonrası alınan önlem pes dedirtti

Yakın çevre zeminde ve site etrafındaki duvarda çatlaklar oluştu. İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı sitenin C ve D bloklarındaki 20 daire, tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarının yanına giderken, bir kısmı da otellere yerleştirildi.