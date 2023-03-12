Trabzonlu ''Bombacı Mülayim'' herkesi şoke etti
Trabzon'da akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşanırken, bir şahıs polisin tüm tedbirlerini hiçe sayarak gidip çantayı eliyle açtı. Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın hayat verdiği Bombalı Mülayim'i hatırlatan görüntüler sonrası şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Atatürk Alanında bugün akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşanırken, bir şahıs polisin tüm tedbirlerini hiçe sayarak gidip çantayı eliyle açtı. Polis ekipleri şahsı olay sonrası gözaltına aldı.
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Alınan bilgiye göre, bugün saat 17.08 sıralarında Atatürk Alanına bırakılan sahipsiz bir sırt çantası çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
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Vatandaşların çevrede devriye gezen polis ekiplerine ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı.
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Olay yerine bomba imha ekibi çağrılırken, ekibin hazırlık yaptığı sırada çevredeki kalabalığın içinden elinde sigarayla sırt çantasının yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs çantayı açarak polis ekiplerine korkulacak bir şey olmadığını söyledi.
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