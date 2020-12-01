''Trabzon'un yeni Sümelası'' için önemli gelişme!

Bulunduğu Kuştul mevkisi ile aynı adı taşıyan, ulaşılması güç dev kaya bloğu üzerinde vadinin tamamına hâkim bölgede yer alan manastır; 1200lü yıllarda yağmalanması ve bazı kalıntılarının yıkılmasına rağmen, halen ayakta kalıp, ihtişamıyla görenleri etkiliyor.