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  3. 01 Aralık 2020 13:51

''Trabzon'un yeni Sümelası'' için önemli gelişme!

Maçka ilçesine yaklaşık 32 kilometre mesafedeki Şimşirli Mahallesi sınırları içinde sarp kayalık üzerine 8inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Maçka Belediye Başkanlığının Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne müracaatı üzerine anıt eser olarak tescillenen Kuştul Manastırı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

''Trabzon'un yeni Sümelası'' için önemli gelişme!

Maçka ilçesine yaklaşık 32 kilometre mesafedeki Şimşirli Mahallesi sınırları içinde sarp kayalık üzerine 8inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Maçka Belediye Başkanlığının Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne müracaatı üzerine anıt eser olarak tescillenen Kuştul Manastırı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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''Trabzon'un yeni Sümelası'' için önemli gelişme!

Bulunduğu Kuştul mevkisi ile aynı adı taşıyan, ulaşılması güç dev kaya bloğu üzerinde vadinin tamamına hâkim bölgede yer alan manastır; 1200lü yıllarda yağmalanması ve bazı kalıntılarının yıkılmasına rağmen, halen ayakta kalıp, ihtişamıyla görenleri etkiliyor.

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''Trabzon'un yeni Sümelası'' için önemli gelişme!

Vadiden yüzlerce metre yüksekte inşa edildikten sonra eklenti ve restorasyonlarla geliştirildiği bilinen manastıra, kısmen çökme yaşanan 72 basamaklı merdiven çıkılarak ulaşılabiliyor.

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''Trabzon'un yeni Sümelası'' için önemli gelişme!

TARİHE IŞIK TUTUYOR Bölgede 1904 yılında çıkan yangında tamamen yanınca yeninden onarılan, nüfus mübadelesinin yaşandığı 1923te ise boşaltılıp kaderine teslim edilen manastırdan vadiye çok sayıda dehliz de uzanıyor.

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