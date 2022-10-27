Trafiğe çıkan herkesi ilgilendiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kararlar
İçişleri Bakanlığı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını en aza indirmek adına yeni denetim ve eğitim uygulamalarını hayata geçirecek.
Cumhurbaşkanlığının 2023’e ilişkin Yıllık Programından derlediği bilgilere göre, güven ve huzur ortamının sağlanması, güvenlik hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması, güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Son yıllardaki uyuşturucuyla mücadele, sanal güvenlik ve diğer alanlara ilişkin verilerin paylaşıldığı programda, trafik güvenliğiyle ilgili tedbirlere de yer verildi.
Buna göre, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.
2024-2027 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANACAK
Program kapsamında, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.
Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören “Güvenli Sistem Yaklaşımı” benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek.
Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile İhtisas Gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek.
2021-2023 Eylem Planı kapsamında, 441 performans göstergesinin hayata geçirilmesi için kurumlar arasında eş güdümün sağlanması, gelinen aşamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek.
2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’nin 2’inci uygulama adımı 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, paydaş kurumlarla hazırlanacak.
Trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için yol teknolojilerindeki gelişmelerden de yararlanılarak denetimler etkinleştirilecek, yol kullanıcıları trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilecek.