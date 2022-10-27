Trafiğe çıkan herkesi ilgilendiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kararlar

2024-2027 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Program kapsamında, kara yolu trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi sağlanacak.

Yol kullanıcılarının hata yapacağını kabul eden ve yol güvenliğini trafik sistemi içerisindeki tüm aktörlerin ortak sorumluluğu olarak gören “Güvenli Sistem Yaklaşımı” benimsenecek ve kurumsal yapı tesis edilecek.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu ile İhtisas Gruplarının toplantılarının periyodik olarak yapılmasına devam edilecek.