Trafiği felç eden sürücüler yandı! Sokak sokak dolaşıp PTS ile ceza kesiyorlar

Ancak uyarıya rağmen aracını yerinden kaldırmayan ve trafiğin akışını bozan sürücülere kısa sürede cezai işlem uygulanıyor. 15 dakikada bir bölgeyi yeniden tarayan ekip araçları sayesinde sistem hem hatalı parklanmaları kayıt altına alıyor hem de trafiğin kesintiye uğramasını önlüyor.