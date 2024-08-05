Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi
İstanbul Şişli'de alkollü sürücü park halindeki otomobil ve motosiklete çarparak yan yattı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Kaynak: DHA
Kaza, Halaskargazi Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, park halindeki otomobile ve bir motosiklete çarparak yan yattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 / 8
Kazada, sürücü C.K. vatandaşların yardımıyla aracından çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
2 / 8
Burada yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.
3 / 8
Kaza yapan araçta bulunan 63 bin lira polis tarafından sayılarak tutanak altına alındı.
4 / 8