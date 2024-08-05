Trafik canavarı ortalığı birbirine kattı; trafik durma noktasına geldi

Kaza, Halaskargazi Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, park halindeki otomobile ve bir motosiklete çarparak yan yattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.