Trafik denetlemesinde ''dur'' ihtarından kaçan şüpheliye rekor ceza!
Antalya'da jandarmadan kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü kuralları hiçe saymanın bedelini ağır ödedi. Hem alkollü hem de uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen sürücüye, ihlal ettiği her kural için ayrı ayrı ceza kesildi. Toplamda 640 bin TL’yi bulan rekor ceza, ehliyetin daimi iptali ve aracın trafikten men edilmesi...
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında yaşanan kovalamaca, trafik cezası tarihine geçecek bir rakamla sonuçlandı. Şüphe üzerine durdurulmak istenen ancak ihtara uymayıp kaçan kamyonet sürücüsü, jandarma ekiplerinin kararlı takibiyle bir parkta kıskıvrak yakalandı. Salkımevler Mahallesi'nde başlayan ve mahalle aralarında devam eden tehlikeli kovalamacanın ardından yakalanan sürücü S.Y.'nin yapılan kontrollerinde adeta bir "ihlal listesi" ortaya çıktı. Sürücünün sadece alkollü olmadığı, aynı zamanda hastanede yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçtiği saptandı. Ayrıca S.Y.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı.
Jandarma ekipleri, sürücünün ihlal ettiği her maddeyi ayrı ayrı hesaplayarak rekor bir idari para cezası uyguladı. İşte 640 bin TL'lik cezanın dökümü:
Ehliyetsiz (Alkolden Geri Alınmışken) Araç Kullanma: 200.000 TL
"Dur" İhtarına Uymamak ve Kaçmak: 200.000 TL
Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanma: 150.000 TL
İkinci Kez Alkollü Araç Kullanmak: 50.000 TL
Aracı Kullandıran Kişiye Kesilen Ceza: 40.000 TL
TOPLAM: 640.000 TL
Bu ağır para cezasının yanı sıra, sürücü S.Y.'nin ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Olayda kullanılan kamyonet ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü hakkında ayrıca adli soruşturma başlatıldı.