Trafik denetlemesinde ''dur'' ihtarından kaçan şüpheliye rekor ceza!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında yaşanan kovalamaca, trafik cezası tarihine geçecek bir rakamla sonuçlandı. Şüphe üzerine durdurulmak istenen ancak ihtara uymayıp kaçan kamyonet sürücüsü, jandarma ekiplerinin kararlı takibiyle bir parkta kıskıvrak yakalandı. Salkımevler Mahallesi'nde başlayan ve mahalle aralarında devam eden tehlikeli kovalamacanın ardından yakalanan sürücü S.Y.'nin yapılan kontrollerinde adeta bir "ihlal listesi" ortaya çıktı. Sürücünün sadece alkollü olmadığı, aynı zamanda hastanede yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçtiği saptandı. Ayrıca S.Y.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı.